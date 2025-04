Recensioni false, Santanchè incontra le piattaforme online

agenzia

Obiettivo, collaborare nella definizione del testo normativo

ROMA, 10 APR – La ministra del Turimo Daniela Santanchè ha incontrato oggi le principali piattaforme online per approfondire il contenuto del provvedimento normativo riguardante il contrasto delle recensioni false. Al tavolo di lavoro – spiega una nota del ministero – hanno preso parte i rappresentanti di Airbnb, Booking.com, Consorzio Netcomm, eDreams, Expedia Group, Google, Meta, Skyscanner, Trip.com, TripAdvisor e Truspilot.com, che, concordando sulla necessità di formulare una disciplina in materia, hanno condiviso le loro esperienze e alcune perplessità sul testo del disegno di legge. Le piattaforme, nel ringraziare Santanchè per essere state coinvolte su una tematica così attuale, hanno espresso la piena disponibilità a collaborare attivamente nel contribuire alla migliore definizione del testo normativo.

