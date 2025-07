Record sulla rete Alto Adriatico, 200mila transiti in un giorno

agenzia

Domani previsto traffico da bollino rosso

TRIESTE, 11 LUG – Venerdì 20 giugno sono transitati 200.932 mezzi sulle tratte a pedaggio della rete gestita dalla concessionaria Alto Adriatico. Lo rende noto la società autostradale, precisando che il dato “è ancora provvisorio, ma se venisse confermato si tratterebbe del record storico”. Circa l’attualità, secondo le prime stime, saranno oltre 350mila i mezzi che transiteranno lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico nel fine settimana. Domani è previsto traffico particolarmente intenso, da bollino rosso, al mattino sulla A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova e sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, al mattino e al pomeriggio sulla A4 (Venezia-Trieste) in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli direzione mare, nel tratto a due corsie San Donà-Portogruaro e all’uscita della barriera di Trieste/Lisert. Domenica traffico ancora particolarmente intenso sulla Tangenziale di Mestre (direzione Trieste) al mattino, mentre sarà sostenuto, bollino giallo, sulla A4 al mattino e al pomeriggio in entrambe le direzioni e probabili rallentamenti e code si potrebbero verificare anche sulla A28 (Conegliano – Portogruaro) in uscita allo svincolo di Portogruaro.

