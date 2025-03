Recuperato e messo sotto sequestro il bus precipitato nel Po

agenzia

In corso le indagini per far luce su quanto accaduto a Torino

TORINO, 27 MAR – Sono terminate nella notte le operazioni di recupero, da parte dei vigili del fuoco del commando provinciale, del pullman turistico finito ieri pomeriggio nel Po di Torino. Il bus è stato messo sotto sequestro per verificare se c’è stato un guasto, in particolare al sistema frenante. Le indagini per far luce su quanto accaduto sono affidate alla polizia locale, che ha già proceduto ai rilievi sul posto. Bisognerà inoltre attendere l’autopsia, che verrà disposta nelle prossime ore, per capire se il conducente, Nicola Di Carlo, 64 anni, l’unica vittima dell’incidente, è stato colto da un malore prima che il mezzo iniziasse a sbandare. Nell’incidente sono rimaste ferite anche tre donne ma in maniera non grave, travolte dal pullman, di una ditta della provincia di Campobasso, prima che precipitasse dal ponte di piazza Vittorio Emanuele I. A bordo del mezzo non era presente nessun altro oltre all’autista del bus che stava andando a prendere dei bambini di una scuola elementare che aveva organizzato il viaggio per visitare il museo Egizio.

