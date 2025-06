Referendum, il quarto quesito su appalti e sicurezza

la scheda

Il quarto quesito referendario interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro e riguarda il cosiddetto testo unico del 2008: si chiede di modificare le norme attuali, che impediscono in caso di infortunio negli appalti di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Il tema della sicurezza sul lavoro, in particolare negli appalti, è tra quelli al centro dell’attenzione non solo del referendum, visto che il meccanismo dello sconto per ottenere la commessa può talvolta trasformarsi in minori tutele. Proprio recentemente, in uno dei tavoli a Palazzo Chigi con la parti sociali per affrontare il tema delle morti sul lavoro, il governo ha ipotizzato modifiche alle norme previste per gli appalti. La Cgil, che ha proposto il referendum, pone l’attenzione sui dati che indicano in circa 500mila le denunce di infortunio sul lavoro in un anno, con un totale di mille lavoratori morti: «Cambiamo le leggi che favoriscono il ricorso ad appaltatori privi di solidità finanziaria, spesso non in regola con le norme antinfortunistiche. Abrogare le norme in essere ed estendere la responsabilità dell’imprenditore committente significa garantire maggiore sicurezza sul lavoro». Coloro che non sono a favore del quesito, invece, pongono l’accento sull’inadeguatezza dello strumento referendario per incidere su questa materia.