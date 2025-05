“Referendum oscurati”, occupazione simbolica della Rai di Milano

agenzia

Iniziativa centro sociale il Cantiere e collettivi studenteschi

MILANO, 17 MAG – Una occupazione simbolica è in corso nell’atrio della Rai di Milano, in corso Sempione: l’iniziativa, attuata da militanti del centro sociale il Cantiere e del Coordinamento dei collettivi studenteschi, è iniziata intorno alle 14 contro “l’oscuramento dei referendum sul lavoro e in particolare di quello sulla cittadinanza”. All’ingresso nessuno viene bloccato e quindi l’operatività dell’emittente televisiva non sta subendo conseguenze. E’ stato anche improvvisato un finto Tg, sempre all’ingresso, e sono stati esposti striscioni. “Chiediamo maggiore spazio e attenzione soprattutto sul tema del referendum sulla cittadinanza, a cui al momento è stato dedicato meno dell’1% della programmazione – ha detto una militante -. La reimmigration non è solo un problema quando si materializza in un raduno di naziskin, ma anche quando è razzismo di Stato, come con i respingimenti, i cpr, i nuovi lager, gli accordi con i dittatori in Libia e Turchia”.

