‘Referendum per sanità pubblica’, presidio a Torino

Presenti la Cgil, Ordine dei medici, Anaao

TORINO, 03 GIU – Centinaia di persone si sono raccolte in presidio a Torino davanti all’ingresso dl palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte, per iniziativa del Comitato per il diritto alla tutela della salute e delle cure. L’obiettivo è chiedere all’assemblea, che deve riunirsi in mattinata, di concedere la possibilità di raccogliere le firme (ne occorrono 60.000) per un referendum abrogativo di una legge regionale che, secondo quanto è stato spiegato, sta provocando “una privatizzazione dilagante della sanità pubblica che mette a rischio il diritto di tutti e tutti a curarsi”. Al comitato hanno aderito la Cgil (a coordinare la dimostrazione è l segretario piemontese, Giorgio Airaudo) e una trentina di sigle e associazioni. Fra i presenti ci sono Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei Medici, Chiara Rivetti, del sindacato Anaao Piemonte.

