++ Referente Musk, totalmente estraneo ai fatti contestati ++

agenzia

Stroppa: 'Agito sempre nella massima correttezza e trasparenza'

ROMA, 15 OTT – “Tengo a dichiarare con forza la mia totale estraneità rispetto alla contestazione che è stata recentemente formulata nei miei confronti dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha ipotizzato un mio coinvolgimento in un episodio di corruzione di un ufficiale dell’Esercito Italiano”. Lo afferma all’ANSA Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia. “Voglio precisare – spiega Stroppa – che tutti i rapporti che ho tenuto nel tempo con i pubblici ufficiali sono sempre stati improntati alla massima correttezza e trasparenza. Ho peraltro fornito sin da subito la più totale collaborazione agli inquirenti, auspicando che possa essere accertata in tempi rapidi la mia totale estraneità rispetto ai fatti oggetto di indagine. Pertanto – conclude – proseguo nel mio lavoro con l’abituale serietà”.

