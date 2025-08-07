Reggente del clan Ascione-Papale arrestato dai carabinieri

agenzia

Ad Ercolano. Ricercato da fine 2023 dopo condanna definitiva

NAPOLI, 07 AGO – E’ ritenuto il reggente del clan Ascione-Papale di Ercolano, condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso Michele Ciaravolo, arrestato proprio a Ercolano, dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. Ciaravolo, ricercato da quando si è reso irreperibile nel dicembre 2023 è stato individuato nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 dicembre 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che ha condannato il reggente a sette anni, un mese e cinque giorni di reclusione in quanto ritenuto, appunto, responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA