Regione E-R, accelerare le indagini sulla strage di Suviana

Paglia, 'La comunità ha diritto a giustizia e in tempi rapidi'

BOLOGNA, 08 APR – Le indagini sulla strage della centrale di Bargi, sul lago di Suviana nell’Appennino bolognese, affrontano “situazioni difficili da un punto di vista oggettivo. Certo è che deve essere accelerato il processo, perché io credo che le persone che hanno subito un lutto, e la nostra intera comunità che l’ha subito insieme a loro, abbiano diritto a giustizia e in tempi rapidi”. Lo ha detto l’assessore al lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, a margine di un’assemblea delle Rls di Filctem e Fiom Cgil organizzata a Castiglione dei Pepoli (Bologna) alla vigilia dell’anniversario della strage della centrale idroelettica. “Siamo costretti a ricordare un evento drammatico che ha colpito la nostra comunità. In questi momenti quello che deve essere fatto è usare il ricordo per agire giorno dopo giorno per garantire sempre maggiore sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori della nostra regione, del nostro Paese”, ha detto Paglia.

