Regione Fvg, legge per garantire a tutti lo sport a scuola

agenzia

Rosolen, prima in Italia, finanziata con 1,36 milioni

TRIESTE, 28 LUG – Potenziare l’attività motoria in tutti i gradi di istruzione (a integrazione delle risorse statali previste per incrementare le ore curricolari e ponendo particolare attenzione ad alunni e studenti con disabilità o bisogni educativi specifici) e garantire in tutte le scuole la presenza di docenti qualificati. E’ l’iniziativa dell’assessorato all’Istruzione della Regione Fvg, prima in Italia ad aver approvato nell’ ultimo Assestamento di bilancio, una legge regionale per la promozione dell’attività sportiva nelle scuole. La legge, che ha una dotazione finanziaria di 1,36 milioni per il triennio 2025-27, come ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Alessia Rosolen, offre un “servizio importantissimo all’istruzione in Regione Fvg, a partire da settembre per 83 mila ore di educazione fisica in più”. La norma andrà articolata con Ufficio scolastico regionale, comitato Fvg con Coni e Cip, Sport e Salute e Università di Trieste e di Udine. L’obiettivo è “garantire a tutti la possibilità di praticare sport lungo l’intero percorso scolastico (dall’ultimo anno della scuola dell’ infanzia) coinvolgendo anche il mondo universitario”, ha indicato Rosolen. Nel programma rientrano anche il potenziamento della collaborazione con i Centri sportivi universitari e la realizzazione di eventi sportivi dedicati alle scuole.

