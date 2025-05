Regioni tra innovazione e tradizione, il Festival a Venezia

agenzia

Dal 18 al 20 maggio, attesi il presidente Mattarella e Meloni

VENEZIA, 13 MAG – Le Regioni italiane tornano ad incontrarsi, questa volta a Venezia, dal 18 al 20 maggio per la 4/a edizione del Festival “L’Italia delle Regioni”, un viaggio tra innovazione e tradizione, fatto di incontri, eventi e tavole rotonde a cui partecipano esponenti di Governo, accademici e stakeholder provenienti da tutti i 21 territori rappresentati. L’evento è promosso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in collaborazione con la Regione del Veneto. “Il Festival – afferma Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza, nonchè della Regione Friuli Venezia Giulia – è un momento di sintesi tra identità territoriali e visione nazionale. Il confronto tra le Regioni si concentrerà su temi cruciali, come, come l’autonomia differenziata, la sostenibilità e la competitività dei territori, in un contesto di piena collaborazione istituzionale” Durante la tre giorni, i presidenti delle Regioni italiane si confronteranno, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, sui temi più attuali dell’agenda istituzionale e dibatteranno con i molti ministri presenti nei ‘Region Talk’, focus dedicati al Regionalismo sostenibile, Federalismo fiscale, Coordinamento Stato-Regioni e Sistema Italia tra mercati globali e identità territoriali. Nella giornata conclusiva è attesa la presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ci sarà spazio anche per quattro Tavoli di lavoro sui temi: Made in Italy; Cibo, alimentazione, salute e benessere; Grandi eventi, turismo, cultura e sport; Territori e città più sostenibili. Il Festival si pone come momento di sintesi tra identità territoriali e visione nazionale, nel quale le autonomie locali, spiega Fedriga, “si mettono in dialogo per costruire insieme il futuro del Paese”. In tale ottica “l’avvio del percorso verso una maggiore autonomia, che deve essere interpretato come un’opportunità per rafforzare l’efficacia dell’azione pubblica, nel rispetto dell’unità nazionale e della solidarietà tra i territori”. “‘L’Italia delle Regioni’ – sottolinea il presidente del Veneto, Luca Zaia – è un evento che già nel nome rappresenta un momento di confronto istituzionale ad alto livello, in cui il regionalismo trova piena espressione come strumento di efficienza, prossimità e coesione”.

