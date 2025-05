Regista Haggis, ‘false accuse difficilissime da digerire

agenzia

'Grato ai miei legali. E' stato un periodo davvero duro'

BARI, 08 MAG – “E’ stato per me difficilissimo. Perché le false accuse sono un qualcosa durissimo da digerire. Ho trovato il supporto della mia famiglia fondamentale. Ho deciso di rimanere in Italia in questi anni per recuperare la mia dignità, anche quella professionale”. Lo ha dichiarato il regista e premio Oscar Paul Haggis a Bari a margine della conferenza stampa convocata dopo che la gip del tribunale di Brindisi ha archiviato l’inchiesta nei suoi confronti per violenza sessuale aggravata e lesioni. “Ho trovato il supporto dei miei legali, che sono riusciti a far emergere la verità. Il mio sentimento è quello di riconoscenza assoluta, nonostante sono stati tre anni davvero difficili”. In conferenza stampa Haggis era insieme ai suoi legali Michele Laforgia e Daniele Romeo. “Voglio rimanere in Italia. L’Italia è il miglior Paese al mondo e mi auguro di poterlo fare per sempre”. Haggis era stato arrestato il 19 giugno del 2022 a Ostuni, dove pochi giorni dopo avrebbe dovuto partecipare ad una rassegna cinematografica internazionale, Allora Fest, di cui era tra i promotori e ideatori. “So di aver apportato tanto alla Puglia” dopo quella vicenda “mi è stato chiesto di scomparire, non ho più lavorato, però – ha aggiunto – ho deciso di rimanere. Non sono scappato, e non avevo paura perchè ero innocente”. “La cosa buona di questi ultimi tre anni – ha aggiunto – è che ho avuto tempo di riflettere e pensare che ho fatto molti errori. Non ho sempre trattato bene le persone. Sono stato anche in terapia dopo l’arresto in Italia ed ho ricevuto l’affetto dei miei figli”. “Sono stato capace di fare cambi nella mia vita. Ho ricevuto anche solidarietà di amici e colleghi che mi hanno creduto, tra i primi – ha aggiunto – Agostino Saccà ed altri produttori di vecchia data”. Haggis ha annunciato anche che in questi tre anni ha scritto “due sceneggiature”, tra cui “una storia d’amore durante il fascismo”.

