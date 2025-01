Registrata alla nascita, giovane cinese fantasma per 17 anni

agenzia

Mai andata in una scuola, mai in ospedale

BRESCIA, 19 GEN – Registrata all’anagrafe di Rovigo alla nascita, ma per 17 anni ha vissuto come un fantasma. Mai andata in una scuola, mai in ospedale. E’ la storia di una ragazza di origini cinesi, oggi maggiorenne, che nella primavera scorsa la polizia locale di un paese della Bassa bresciana aveva identificato con la madre all’interno di un laboratorio tessile clandestino. Secondo il quotidiano locale Bresciaoggi che ne ha dato notizia sarebbe stata l’ultima tappa del girovagare del genitore nell’Italia del Nord sempre in laboratori tesili cinesi non autorizzati. Sulla vicenda, emersa oggi a distanza di quasi un anno dalla scoperta, con la giovane nel frattempo diventata maggiorenne, potrebbero pronunciarsi le autorità che stanno valutando il percorso della ragazzina sempre al fianco della madre dopo che la donna si è separata dal marito.

