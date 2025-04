‘Regolamento di conti’ a Prato, uomo ridotto in fin di vita

agenzia

Anche donna ferita da gruppo di cinesi armato di mazza

PRATO, 10 APR – Per un ‘regolamento di conti’ fra gang cinesi un uomo è stato ridotto in fin di vita a colpi di mazza e una donna è stata ferita in modo grave dentro un circolo di Prato dove la notte scorsa c’è stata un’incursione di uomini armati. L’uomo ferito è stato operato d’urgenza al cervello all’ospedale di Careggi (Firenze) ed è in fin di vita. I due feriti fanno parte di un terzetto di orientali arrivato da Francoforte che gli aggressori hanno assalito nel circolo ricreativo Jld Music.

