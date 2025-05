Remigration Summit, l’ultradestra si ritroverà nel Varesotto

agenzia

Il prossimo 17 maggio in un albergo di Somma Lombardo

VARESE, 09 MAG – Si terrà al Dolce Milan Hotel Malpensa a Somma Lombardo (Varese) il Remigration Summit, il controverso vertice dell’ultradestra europea in programma il prossimo 17 maggio. La conferma che il luogo prescelto è Somma Lombardo, vicinissima all’aeroporto di Malpensa, arriva dalla Prefettura di Varese dove questa mattina si è svolto un vertice sulla sicurezza dove è stato affrontato anche il tema del summit dell’ultradestra. Gli organizzatori avevano solo suggerito a chi voleva partecipare di “prenotare un albergo in zona Busto Arsizio (Varese)”, riservandosi poi di svelare dove il summit si sarebbe svolto solo pochi giorni prima. Si tratta di un evento privato per legge impossibile da vietare, dato che gli organizzatori hanno infatti affittato la meeting room dell’hotel nella quale si terrà il summit-conferenza nel pomeriggio del 17 maggio al quale parteciperanno alcune centinaia di persone. Sono previste contromanifestazioni e il dispiegamento di forze di polizia, anche con rinforzi da altre altre province, sarà imponente al fine di garantire l’ordine pubblico. “La Prefettura assicura che la situazione è sotto costante monitoraggio per garantire il rispetto dell’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”, si legge in un comunicato della Prefettura.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA