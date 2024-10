Reparto ospedale chiuso per andare al party, medico condannato

agenzia

Un anno e un mese (pena sospesa) e risarcimento all'Asl Napoli 1

NAPOLI, 07 OTT – Un anno e un mese di reclusione con la condizionale e un risarcimento da stabilire in sede civile: è la condanna che il tribunale di Napoli ha inflitto al dottore Francesco Pignatelli, chirurgo cardiovascolare finito sotto processo a Napoli per aver chiuso il reparto dell’Ospedale del Mare di cui era appena diventato primario per un party, organizzato l’8 luglio 2018 proprio per festeggiare la sua nomina. La sentenza è stata emessa lo scorso fine settimana dal giudice monocratico della settima sezione penale. Al processo si era costituita parte civile l’Asl Napoli 1 Centro. Il dottore Pignatelli venne successivamente licenziato. A difenderlo in questo procedimento giudiziario sono stati l’avvocato e professore Alfonso Furgiuele insieme con l’avvocato Stefano Montone.

