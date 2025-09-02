Residuati vicino rigassificatore, Snam ‘nessuna nave fino al 13’

agenzia

Rimozione degli ordigni dai fondali di Panigaglia (La Spezia)

LA SPEZIA, 02 SET – “Attraverso le costanti attività di ricognizione e monitoraggio territoriale condotte da Snam nell’area del rigassificatore di Panigaglia, è stato possibile individuare alcuni elementi presumibilmente riconducibili a residui bellici presenti sui fondali della baia. L’azienda, come di consueto, sta collaborando con gli enti competenti e le istituzioni locali per garantire nei prossimi giorni la rimozione in sicurezza dei materiali rinvenuti”. Lo fa sapere Snam con riferimento al rinvenimento di due oggetti sospetti nel mare prospiciente la baia di Panigaglia, nel Golfo della Spezia, dove sorge il rigassificatore on shore gestito dall’azienda. L’area è stata interdetta alla navigazione dalla Capitaneria di Porto della Spezia. In caso di identificazione confermata, i manufatti saranno recuperati, portati in un luogo sicuro al largo e fatti brillare. “Snam inoltre rassicura sul fatto che fino al prossimo 13 settembre non sono previsti arrivi di navi metaniere, e dunque non si rende necessario interrompere l’operatività dello stabilimento”.

