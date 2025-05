Morte Liliana Resinovich: il marito Sebastiano irreperibile da ieri

Indagini

Al vaglio la testimonianza di alcuni sanitari, che lavorano nel parco di San Giovanni di Trieste dove il 5 gennaio 2022 è stato trovato il corpo della donna

In merito alle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, non si esclude che possa essere valutata diversamente la testimonianza di alcuni sanitari, che lavorano nel parco di San Giovanni di Trieste dove il 5 gennaio 2022 è stato trovato il corpo della donna, i quali avevano sostenuto di aver visto un uomo aggirarsi nella zona nei giorni precedenti alla scoperta del cadavere. Una testimonianza in particolare parlava di un signore con la barba bianca, vestito con abiti scuri e una torcia accesa, che camminava all’alba del 5 gennaio nell’area dove poi sarebbe stato rinvenuto il corpo. Queste testimonianze erano state formalizzate dagli investigatori ma, almeno nella prima fase delle indagini, non erano state rilevate come probanti. Dunque, non si esclude che, soprattutto in considerazione delle notizie diffuse ieri sul presunto coinvolgimento di Sebastiano Visintin nell’omicidio, possano essere ritenute importanti. Intanto, da ieri Visintin non risulta reperibile, però fino a ieri ha continuato a pubblicare sui propri profili social foto che lo ritraggono insieme con la moglie.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA