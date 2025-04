Resinovich, in Procura albergatrice amica della coppia

agenzia

Riferì che Visintin le aveva parlato di "un incidente"

TRIESTE, 15 APR – Jasmina Zivkovic, l’albergatrice di Gorizia amica della coppia Visintin-Resinovich, che spesso andava a soggiornare nel suo albergo, è stata audita oggi in Procura dalla pm Ilaria Iozzi, titolare dell’ inchiesta sulla morte di Liliana. La donna – che è andata via da una uscita secondaria eludendo il capannello di giornalisti e operatori televisivi che la attendevano all’ esterno – è rimasta con la magistrata per circa tre ore e mezzo. Nessuna notizia è però trapelata in merito ai contenuti del colloquio. Zivkovic un anno fa circa aveva dichiarato alla stampa di essere amica della coppia e che Sebastiano e Liliana litigavano spesso. L’albergatrice disse anche che Sebastiano in un momento di confidenza, a distanza di qualche giorno dalla scomparsa di Liliana, il 14 dicembre 2021, le rivelò che “era stato un incidente”. Salvo poi correggersi immediatamente dicendole “no, ma sono confuso”. Secondo la donna la coppia sarebbe stata alla fine della loro storia, tanto che Liliana avrebbe più di una volta chiesto di prepararle un altro letto per evitare di dormire insieme con Sebastiano, se non forse in un’altra stanza. Intanto, di Visintin ancora non ci sono tracce. La sua abitazione è chiusa e lui non è ancora tornato. Ieri, tuttavia, ha cambiato di nuovo il profilo sui propri account social, postando una foto con Liliana.

