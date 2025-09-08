Morte Resinovich, la scheda GoPro del marito Sebastiano Visintin risulta cancellata

Indagini

Erano registrati video di lui la mattina in cui scomparve Lilly

La scheda di memoria della GoPro di Sebastiano Visintin contenente i video registrati il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, in cui si vede lo stesso Visintin andare in bici sul Carso, sarebbe stata inizializzata/formattata cancellando dunque tutto ciò che vi era stato registrato. Risulta alla Polizia postale che avrebbe informato del fatto la pm che indagava sul caso, precisando che la cancellazione sarebbe avvenuta il 13 giugno 2023 verso le ore 20:37. Si tratta dello stesso giorno in cui il GIP Luigi Dainotti accoglieva l’opposizione all’archiviazione del caso e disponeva nuove e più approfondite indagini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA