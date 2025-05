Resinovich, martedì conferimento di nuove analisi a 5 periti

agenzia

Il pm conferirà incarichi su reperti organici e tessuti

TRIESTE, 18 MAG – Martedì il pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, conferirà l’incarico per accertamenti tecnici irripetibili a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni. Lo annuncia il quotidiano Il Piccolo specificando che si tratta di un supplemento alla consulenza del team dell’antropologa forense Cattaneo di natura medico legale, genetica e merceologica. Agli accertamenti, specifica Il Piccolo, potranno partecipare i consulenti tecnici di parte: quelli nominati da Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, indagato per l’omicidio della moglie; quelli del fratello di Liliana, Sergio Resinovich, la nipote Veronica e della cugina Silvia Radin. Secondo quanto riporta il quotidiano, il sostituto procuratore non avrebbe indicato quali accertamenti dovranno essere esperiti. Oltre all’antropologa forense Cattaneo, dunque, ci sarò Elena Pilli, docente di Antropologia forense del dip. Biologia dell’ Università di Firenze, esperta nell’applicazione e nello sviluppo di tecnologie del Dna (ha lavorato, tra l’altro, nei casi di Yara Gambirasio, Serena Mollicone, Melania Rea, Elisa Claps). Oscar Ghizzoni è un ufficiale in congedo dei Ris di Roma e Parma, laureato in chimica. Anche Rosario Casamassima è un militare (maresciallo) dei Ris di Roma (anche lui ha lavorato al caso di Serena Mollicone).

