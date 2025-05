Resinovich: ok Gip, incidente probatorio il 23 giugno

agenzia

Per raccogliere la testimonianza di Claudio Sterpin

TRIESTE, 28 MAG – L’incidente probatorio per assumere la testimonianza di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich, si terrà il 23 giugno prossimo. La Gip del Tribunale di Trieste Flavia Mangiante ieri ha accolto la richiesta del pubblico ministero Ilaria Iozzi – titolare dell’inchiesta – che mira a conoscere i rapporti tra Sterpin e Liliana, tra quest’ultima e il marito – Sebastiano Visintin, unico indagato, per il reato di omicidio – e tra loro e i vari amici. Sterpin pochi giorni fa ha ribadito ciò che aveva sostenuto già tre anni fa, cioè che non sarebbe stato Visintin a ucciderla Liliana, “ma lui sa benissimo chi è stato”. Si è trattato di “un lavoro premeditato e fatto da più persone”.

