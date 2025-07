Resort in Vda con 400 ebrei ortodossi, rafforzata sorveglianza

agenzia

Dispositivo di sicurezza a scopo preventivo

AOSTA, 30 LUG – Sorveglianza rafforzata in un resort in Valle d’Aosta dove in questi giorni, tra la fine di luglio e agosto, sono ospitate alcune centinaia di ebrei ortodossi per un periodo di vacanza in montagna. Non ci sono minacce concrete ma, a scopo preventivo, pattuglie delle forze dell’ordine si alternano nell’arco delle 24 ore per monitorare la struttura e fornire un dispositivo di sicurezza ai turisti, nell’ambito delle direttive in vigore a livello nazionale. Il numero di ospiti varia, a seconda della settimana di permanenza, dai 350 agli oltre 400. Domenica scorsa un turista francese di religione ebraica aveva denunciato di essere stato aggredito insieme al figlio di sei anni, in una stazione di servizio vicino Milano, per via della kippah che indossava.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA