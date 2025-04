Resta allerta rossa in Piemonte, sfollate 190 persone

Disagi

Cirio: "impegnati mille volontari della Protezione Civile"

Resta anche oggi l’allerta rossa per il maltempo in un pezzo del Piemonte: la situazione più critica riguarda le valli Sesia, Cervo, Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone e bassa Valsusa, tra il Vercellese e il Torinese; allerta arancione su alta Valsusa, valli Chisone, Pellice, Po e Tanaro, pianura settentrionale, torinese e cuneese; l’allerta è gialla sulle valli Varaita, Belbo, Bormida e Scrivia. nel sud del Piemonte. Questa mattina il presidente della Regione Alberto Cirio ha partecipato alla riunione nella sede della Protezione civile dove è stato fatto il punto sulla nottata e sulle previsioni per le prossime ore: “Sono stati attivati 4 centri di controllo provinciali, 180 comunali e sono oltre mille in questo momento i volontari della nostra Protezione civile, del coordinamento Aib e della Croce rossa italiana, che insieme a tutte le realtà coinvolte stanno lavorando per la nostra sicurezza”, spiega il governatore. “Abbiamo alcune situazioni di criticità, soprattutto per frane e allagamenti. A Borgosesia (Vercelli) – informa Cirio – sono state sfollate per precauzione 150 persone e altre 40 a Villadossola (Verbano-Cusio-Ossola) e sono assistite dai nostri volontari”.

