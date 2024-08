Rete Studenti-Cgil Lazio, ‘caro scuola, +23,4% in 4 anni’

agenzia

'Si assiste a una speculazione sul diritto allo studio'

ROMA, 27 AGO – “L’anno scolastico 2024 – 2025 inizia con una nuova batosta per le famiglie: per far studiare i propri figli sarà necessario spendere oltre 1.200 euro, quasi il 12% in più rispetto al 2023. Negli ultimi quattro anni la spesa è salita del 23,4%”. Così, in una nota, la Rete degli Studenti Lazio, la Cgil e la Flc Cgil Roma e del Lazio. “Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori si registra un rincaro medio del +6,6% sul corredo scolastico, mentre per quanto riguarda i libri di testo per ogni studente in media si spenderanno 591 euro per i testi obbligatori e due dizionari, il 18% in più rispetto lo scorso anno – continua la nota – A tutto ciò, si aggiungono le spese per il trasporto pubblico e gli strumenti digitali, come tablet e pc, ormai diventati essenziali”. “Mentre nel Lazio il 14,3% delle famiglie con almeno un figlio in età scolastica si ritrova in una condizione di povertà relativa, si assiste a una vera e propria speculazione su un diritto di cittadinanza fondamentale come quello allo studio e all’istruzione – precisano la Cgil di Roma e Lazio e la Flc Cgil di Roma e Lazio – Siamo convinti che vada garantita la completa gratuità fino al termine del percorso scolastico, attuando quanto previsto dall’articolo 3 della Costituzione, contrastando un’inaccettabile disuguaglianza e sostenendo le famiglie che hanno visto erodere fortemente il loro potere d’acquisto dall’inflazione di questi anni.” “Vogliamo che la Regione Lazio garantisca un sistema scolastico accessibile: bisogna investire nelle scuole e non accorparle – aggiunge la Rete degli Studenti Medi del Lazio – questa estate abbiamo organizzato in tutta la regione ‘Equilibro’, il progetto dei mercatini dei libri usati per abbattere i costi del caro scuola e offrire un’alternativa a studenti e studentesse. Servono investimenti reali sul diritto allo studio e sul caro libri. Non possiamo più accettare bonus spot da parte della Regione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA