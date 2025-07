Rette in Rsa, ‘nulla è dovuto dai malati di Alzheimer’

agenzia

Corte d'Appello di Milano ribalta sentenza di primo grado

MILANO, 11 LUG – La Corte d’Appello di Milano, ribaltando la decisione presa in primo grado dal Tribunale di Milano, ha annullato una sentenza che obbligava un cittadino lombardo assistito dall’avvocato Giovanni Franchi al pagamento della retta di ricovero presso una struttura sociosanitaria per la madre malata di demenza senile. Confermata la linea giurisprudenziale espressa dalla Suprema Corte di Cassazione che, in un caso analogo promosso dallo stesso legale un anno fa, aveva stabilito che, quando in una struttura socioassistenziale sono necessarie prestazione sanitarie collegate alla patologia, è l’azienda sanitaria che deve farsi carico della retta della Rsa. In Italia i malati di Alzheimer sono oltre un milione.

