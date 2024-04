Rettore Statale di Milano, ‘è un momento carico di tensione’

agenzia

'È tecnicamente impossibile limitare gli ingressi in ateneo'

ROMA, 21 MAR – “Sentiamo quello che dirà il ministro, è un momento carico di tensione, speriamo di risolverlo. A Milano si è discusso in Senato accademico dei bandi con Israele ma abbiamo già deciso tre mesi fa”. A dirlo, arrivando nella sede della Crui, la Conferenza dei rettori italiani è Elio Franzini rettore dell’ università statale di Milano. “In una università come la mia non si può pensare di limitare gli accessi, abbiamo più di 40 sedi, è tecnicamente impossibile”, risponde ai cronisti che gli chiedono cosa ne pensa delle indiscrezioni dei giorni scorsi sulla limitazione degli accessi durante i dibattiti ‘a rischio’.

