Revocato l’arresto per l’ex assessore Tancredi e altri due

Riesame dispone interdittive per lui, Marinoni e Pella

MILANO, 14 AGO – Il Tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e disposto un’interdittiva di un anno per l’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l’ex componente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella. Tutti e tre, arrestati lo scorso 31 luglio nell’inchiesta sull’urbanistica, sono stati liberati.

