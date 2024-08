Rfi, persone sui binari anche su Bologna-Verona, treni sospesi

agenzia

Intervenute le forze dell'ordine. Ritardi fino a 90 minuti

ROMA, 04 AGO – Sulla linea Bologna-Verona, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Santa Viola e San Giovanni in Persiceto per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Lo rende noto Rfi. I treni alta velocità, eurocity, espressi e regionali possono registrare possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA