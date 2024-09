Rfi, riattivata linea FL4 da Roma a Frascati, sospesa d 23/

agenzia

Interventi di ammodernamento tecnologico e per la sicurezza

ROMA, 01 SET – “E’ stata riattivata la circolazione ferroviaria lungo la linea FL4 Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati, sospesa dal 23 luglio per importanti lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs). Rfi ha terminato, nel rispetto dei tempi previsti, consistenti interventi di ammodernamento e rinnovamento tecnologico inseriti in un più ampio contesto di investimenti per un valore totale di circa 55 milioni di euro (una parte dei quali finanziati con fondi Pnrr)”: Lo rende noto Rfi in un comunicato. “Nello specifico, i lavori conclusi sono propedeutici all’attivazione, anche sulla linea regionale FL4, della tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System), il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che – prosegue la nota di Rfi – porterà miglioramenti in termini di affidabilità, puntualità, velocità e di incremento degli standard di sicurezza. Questa tecnologia, già in uso sulle linee alta velocità, sarà estesa anche alle linee regionali lungo tutti i 16.800 chilometri di rete. L’investimento economico per questi lavori è di 45 milioni di euro finanziati con fondi Pnrr”. “Durante l’interruzione RFI ha effettuato anche lavori di manutenzione straordinaria che hanno riguardato il rinnovo dei binari nella tratta Cecchina- Casabianca per circa 12 Km, attività ai passaggi a livello nella medesima tratta e interventi nella Galleria Mariana tra Ciampino e Frascati. Sono partiti anche gli interventi alla stazione di Ciampino con l’innalzamento e l’adeguamento dei percorsi pedonali del primo marciapiede per migliorare l’accessibilità ai treni, compreso il risanamento della pensilina, le attività propedeutiche all’installazione lungo la prima banchina di nuovi infissi, arredi e segnaletica e l’inserimento di nuove tettoie e sedute. Sono state fatte anche attività di manutenzione straordinaria in gran parte delle altre stazioni e fermate delle linee FL4. Il valore complessivo di tali attività ammonta a oltre 9,5 milioni di euro”, conclude il comunicato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA