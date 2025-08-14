Rfi, ripresa circolazione treni sulla linea Roma-Pisa

agenzia

'Dopo incendio, rallentamenti Intercity fino a 2 ore'

ROMA, 14 AGO – “La circolazione ferroviaria è tornata regolare dalle ore 2:40 sulla linea Roma – Pisa dopo un incendio in prossimità dei binari fra Grosseto e Alberese”: è quanto si legge in un aggiornamento pubblicato sul sito di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana. “Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 90 minuti e gli Intercity fino a 120 minuti. Sono stati limitati alcuni treni”, aggiunge la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA