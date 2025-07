Riaperta A1 dopo incidente nel tratto umbro-toscano

agenzia

Si transita su una corsia tra Fabro e Chiusi

FABRO (TERNI), 22 LUG – Sono stati riaperti sulla A1 il tratto compreso tra Fabro e Chiusi e l’entrata di Orvieto, verso Firenze, chiusi nel pomeriggio di lunedì a causa di un incidente nel quale un autocarro si è ribaltato disperdendo parte del carico anche lungo la carreggiata opposta. Morto il conducente del tir. La riapertura del tratto è stata annunciata da Autostrade per l’Italia. Attualmente, il traffico scorre su una corsia in direzione Firenze e su una verso Roma, per permettere il completamento delle attività di ripristino dei danni causati dall’incidente.

