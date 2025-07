Riaperta la Statale di Alemagna dopo le frane in Cadore

agenzia

Solo in orario diurno e con presidio di sorveglianza

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 09 LUG – E’ stata riaperta intorno alle ore 13.00 la riapertura la Strada statale 51 di Alemagna, chiusa per le frane che si erano verificate dal primo luglio tra Cortina D’Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno. Secondo gli indirizzi condivisi nella riunione tecnica del 4 luglio scorso tra Prefettura, Provincia di Belluno, Protezione Civile ed Enti Locali, la SS51 viene riaperta in questa prima fase soltanto in orario diurno, dalle 7.00 alle 20.00, con presidio di sorveglianza a vista e chiusura in caso di pioggia o di limitata visibilità.

