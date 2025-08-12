Riaperta l’Autosole dopo incendio cisterna

agenzia

Si transita di nuovo anche tra Roma Nord e Ponzano Romano

ORVIETO (TERNI), 12 AGO – E’ tornato percorribile in entrambi in sensi di marcia il tratto dell’Autosole compreso tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Alle 11.30 circa riaperto anche in direzione nord secondo quanto annunciato da Autostrade per l’Italia. A consentire il ripristino della viabilità sia verso Roma sia per Firenze, la rimozione del mezzo pesante andato in fiamme nel pomeriggio di lunedì all’altezza del chilometro 525. “La riapertura del tratto è stata possibile solo dopo una complessa e lunga serie di operazioni eseguite per mettere in sicurezza l’intero tratto autostradale” sottolinea Autostrade.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA