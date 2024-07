Riaperta una corsia sul tratto umbro dell’A1 dopo l’incidente

agenzia

Per permettere il deflusso delle auto in coda

PERUGIA, 24 LUG – E’ stata riaperta al traffico una corsia, quella di sorpasso, per permettere il deflusso delle auto in coda nel tratto umbro dell’A1, dopo l’incidente stradale avvenuto tra Attigliano e Orvieto al chilometro 476, in carreggiata nord. Secondo quanto riferisce la polizia stradale, a causa del blocco della circolazione, si erano formati quasi sette chilometri di coda. Nell’incidente sono rimasti coinvolti sei veicoli tra cui un mezzo pesante. Alcune persone sono rimaste ferite, secondo quanto si è appreso in modo lieve.

