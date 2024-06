Riaperti seggi in Fvg, alle 23 affluenza per le Europee al 13,7%

agenzia

Per le amministrative in 114 comuni ha votato il 17,23%

TRIESTE, 09 GIU – Seggi elettorali riaperti stamani anche in Friuli Venezia Giulia. Ieri, primo giorno di urne aperte per le elezioni Europee, alle 23, secondo i dati diffusi dal Viminale e pubblicati sul portale Eligendo, aveva votato il 13,70% degli aventi diritto, contro la media nazionale del 14,64%. L’ultima volta che per le Europee si era votato in 2 giorni era il 2009: allora l’affluenza in Fvg alle 22 era stata del 17,2%. In 114 dei 215 comuni della regione si sta votando anche per il rinnovo delle cariche amministrative: ieri sera alle 23, secondo i dati del Servizio elettorale regionale, aveva votato il 17,23% degli aventi diritto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA