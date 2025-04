Riaperto alle auto il Frejus, ferrovia chiusa fino a domani

agenzia

Ancora interrotta la A5 Torino-Aosta nell'area di Ivrea

TORINO, 17 APR – E’ stato riaperto al traffico il tunnel autostradale del Frejus, chiuso questa mattina per la forte nevicata in Francia. Resterà invece chiuso fino alle 5 di domani mattina il traforo ferroviario del Frejus. Lo comunica la prefettura di Torino. Confermata la chiusura del tratto dell’autostrada A5 Torino-Aosta nell’area di Ivrea (Torino), con uscite obbligatorie ad Albiano per chi proviene da Santhià, a Pont Saint-Martin per chi proviene da Aosta, a Scarmagno per chi arriva da Torino e a Quincinetto per chi proviene da Ivrea.

