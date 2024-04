Riaperto il passo del Foscagno, Livigno non è più isolata

agenzia

La strada era stata chiusa ieri dall'Anas per neve

SONDRIO, 02 APR – La località turistica di Livigno, in Valtellina, da questa mattina alle 8 non è più isolata dal resto della Lombardia. La via di collegamento che transita dal passo del Foscagno è stata infatti riaperta dopo la chiusura di ieri per le forti precipitazioni nevose caratterizzate anche da piccole slavina che non rendevano sicuro il percorso. La riapertura della strada è stata comunicata dal compartimento lombardo dell’Anas.

