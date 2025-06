Riaperto tunnel Tenda, fasce orarie e senso unico alternato

agenzia

Divieto di transito per mezzi pesanti

TORINO, 28 GIU – Il nuovo tunnel di Tenda, che collega l’Italia alla Francia lungo la strada statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, è stato riaperto stamane al traffico dopo la chiusura disposta nell’autunno del 2020 per i danni della tempesta Alex. Per ora il transito sarà solo a senso unico alternato e in precise fasce orarie. Oggi fino alle 21; domani, domenica 29 giugno, e in tutti i fine settimana successivi dalle 6 alle 21. Nei giorni feriali le aperture previste sono dalle 6 alle 9; dalle 12.30 alle 14.30; dalle 18 alle 21. Inoltre, fino al prossimo settembre vi è il divieto di transito ai veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate. Il 16 e 17 luglio è previsto un nuovo tavolo con i francesi per l’estensione dal 18 luglio dell’orario dalle 6 alle 21 per tutta l’estate, con l’obiettivo di stabilire un collegamento stabile tra la provincia di Cuneo, l’Imperiese e la Costa Azzurra. Ora i tempi di attesa sono di circa 30 minuti. Il traffico sarà gestito da safety car che consentiranno il transito in sicurezza, regolando anche i passaggi alterati tra i due versanti.

