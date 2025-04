Riapre dopo nove giorni di stop il traforo del Gran San Bernardo

agenzia

Terminata la messa in sicurezza della vicina galleria svizzera

AOSTA, 26 APR – Riapre il traforo del Gran San Bernardo, chiuso da giovedì 17 aprile scorso a causa di una valanga che ha danneggiato per una lunghezza di 300 metri la galleria svizzera Les Toules, infrastruttura che conduce al tunnel italo-elvetico. “Contrariamente alle previsioni di venerdì, l’A21 potrà essere riaperta al traffico di transito già oggi, sabato alle ore 17. Il traffico sul tratto interessato sarà regolato da un semaforo su una sola corsia in senso alternato”, annuncia in una nota l’Ustra, l’ufficio federale svizzero delle strade. I lavori attuati prima della riapertura della galleria in territorio elvetico comprendono la rimozione dei “detriti dalle reti di protezione contro la caduta massi” e la riparazione delle “reti danneggiate”. “Mentre il traffico riprende a scorrere, saranno effettuati ulteriori lavori di messa in sicurezza. Allo stesso tempo, il pendio rimane sotto osservazione geologica. Qualora venissero rilevati movimenti rocciosi rilevanti per la sicurezza o un aumento del pericolo di valanghe, la tratta verrebbe essere nuovamente chiusa”. Sono inoltre stati avviati “i lavori di progettazione per il ripristino della galleria Les Toules. L’obiettivo è quello di riparare i danni causati e ripristinare il livello di protezione in modo da garantire a lungo termine un funzionamento sicuro a doppia corsia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA