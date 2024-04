Riapre la statale del Turchino chiusa per frana nel genovese

agenzia

A senso unico alternato regolato da impianto semaforico

GENOVA, 02 APR – È stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 456 del Turchino chiusa a causa di una frana in località Mele nella Città metropolitana di Genova. Lo comunica Anas spiegando che “attualmente è in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico”. Nel genovesato restano chiuse la strada statale 45 Genova-Piacenza e la strada comunale chiuse in località La Presa nel Comune di Bargagli a causa di una frana. Circa 400 persone rimangono isolate nelle frazioni di Viganego, Cisiano e Terrusso. Oggi è previsto un sopralluogo e l’avvio del disgaggio dei materiali dalla collina.

