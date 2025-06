Riapre negozio dopo intimidazione, ‘ripartiamo con dignità’

agenzia

Nel vibonese. Titolare, 'non ci pieghiamo alla violenza'

MILETO, 21 GIU – Ha riaperto stamattina a Mileto, nel vibonese, dopo due settimane di chiusura forzata, il negozio per la distribuzione automatica di prodotti alimentari obiettivo nella notte tra il 6 e il 7 giugno di un’intimidazione ad opera di persone non identificate. Titolare dell’esercizio é l’imprenditore Gregorio Galati. I macchinari in dotazione al negozio erano stati gravemente danneggiati, con l’utilizzo di martelli, in un raid vandalico. Alla riapertura è stato presente il sindaco di Mileto, Fortunato Salvatore Giordano, insieme al primo cittadino di San Gregorio d’Ippona, Pasquale Farfaglia. “Non ci pieghiamo alla violenza – ha detto Galati – perché il nostro territorio e l’intera Calabria hanno bisogno di lavoro e non di minacce. Riaprire è stata una scelta naturale: non lascio la mia terra in mano a chi vuole controllarla con la paura”. Sull’intimidazione ha aperto un’inchiesta la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, da cui é emerso che l’episodio avrebbe una matrice estorsiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA