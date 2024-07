Riapre pronto soccorso Policlinico Bari dopo principio rogo

agenzia

L'incendio si era sviluppato da batteria quadro elettrico

BARI, 16 LUG – Questa mattina è ripartita l’attività chirurgica programmata nelle sale del blocco operatorio del padigione Asclepios del Policlinico di Bari. L’emergenza, causata da un principio di incendio sviluppato domenica sera da una batteria di condensatori del quadro elettrico al piano interrato della struttura che ospita anche il pronto soccorso, è rientrata in 24 ore. I pazienti erano stati trasferiti e assistiti in altri reparti e non ci sono stati danni permanenti agli ambienti ospedalieri. I tecnici hanno lavorato anche di notte per sostituire il quadro elettrico andato in fiamme e riportare sulle linee di alimentazione principale gli impianti del pronto soccorso e dei blocchi operatori. A dare energia agli impianti del padiglione sono subentrati i generatori di emergenza subito entrati in funzione. Come previsto, dopo le necessarie operazioni di pulizia e la verifica delle apparecchiature, ieri sera c’è stata la riattivazione del pronto soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA