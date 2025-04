Ricci, ‘striscioni contro Lorenza sono intimidazione fascista’

agenzia

Europarlamentare dem chiede di "non restare in silenzio"

ASCOLI PICENO, 27 APR – “Ad Ascoli è stato esposto uno striscione vergognoso. Un’intimidazione fascista”, così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della regione Marche, commenta quanto accaduto nei confronti di Lorenza Roiati, la titolare del forno che il 25 aprile è stata identificata due volte dalle forze dell’ordine per aver esposto un cartello con scritto “25 aprile: buono come il pane, bello come l’antifascismo” e che ora è vittima di striscioni che minacciano lei e la sua attività. “Chiedo a tutte le forze democratiche e antifasciste di non restare in silenzio di fronte a questa minaccia e di vigilare – dice Ricci – al Prefetto e al Questore chiedo la massima attenzione. Non lasciamo sola Lorenza. Serve far sentire la solidarietà e la vicinanza di tutte e tutti”.

