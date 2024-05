Ricercato per frode negli Usa, arrestato in Alto Adige

agenzia

Il cittadino tedesco alloggiava in un albergo a Racines

BOLZANO, 30 MAG – Era ricercato per frode dagli Stati Uniti, ma ora è stato arrestato dai carabinieri di Vipiteno in un hotel a Racines. A finire in manette, un cittadino tedesco, destinatario di un provvedimento di arresto internazionale emesso dalla Corte distrettuale del district of New Jersey. L’uomo, dal 2011 al 2016 era riuscito a gestire uno schema di frode postale a danno di numerosi cittadini del New Jersey per un danno economico totale ammontante a oltre 10 milioni di dollari. Dovrà rispondere dei reati di frode postale, riciclaggio di denaro e ostacolo alla giustizia. Le autorità statunitensi, diramando a livello internazionale la richiesta di arresto, hanno altresì già rappresentato di voler richiedere l’estradizione dell’arrestato ai fini dell’esecuzione della pena in territorio americano. Il tedesco è stato rintracciato dai carabinieri grazie ad una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Bolzano attraverso il sistema “Alert Alloggiati”, che si attiva quando le strutture ricettive comunicano la lista dei propri ospiti.

