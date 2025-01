Ricercato per truffa da 4 milioni in Russia, arrestato a Roma

agenzia

Crazie a un alert 'alloggiati' scattato in un hotel del centro

ROMA, 22 GEN – Era ricercato dal 2022 per una truffa da 4 milioni di euro, ma il trentasettenne russo è stato arrestato dalla polizia a Roma. A stanarlo gli investigatori della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo-Marzio che lo hanno incastrato grazie a un alert “alloggiati” scattato in una nota struttura ricettiva del centro storico, che ha segnalato alla sala operativa della Questura la sua presenza all’interno dell’hotel. I poliziotti, una volta accertata l’assenza dell’uomo sul luogo della segnalazione, sono venuti a conoscenza, tramite sistemi investigativi, che il 37enne era gravato da un mandato di arresto emesso, ai fini della estradizione, dalle autorità russe del novembre 2022 per il reato di truffa ai danni di una società di leasing in Russia commessa tra maggio del 2018 e dicembre 2021. In qualità di vice amministratore delegato di una società, avrebbe firmato un contratto per l’acquisto di veicoli di proprietà di un’altra società di leasing per un valore di circa 4 milioni di euro ma i fondi ricevuti dalla vendita dei veicoli non sono mai stati trasferiti alla società di leasing.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA