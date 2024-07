Ricerche tutta la notte per disperso in mare a Lignano

agenzia

Stamani in azione anche velivoli

TRIESTE, 23 LUG – Sono proseguite per tutta la notte, e da stamani con tutti i mezzi a disposizione compresi i velivoli dei vigili del fuoco, le ricerche dell’uomo di 63 anni, di Udine, disperso in mare dal pomeriggio di ieri a Lignano Sabbiadoro. Da quanto si è appreso, si trovava in compagnia della moglie quando ha deciso di fare un bagno in mare e si è tuffato dalla propria imbarcazione senza però più riemergere. La macchina dei soccorsi era scattata già ieri sera e i soccorritori avevano perlustrato per un paio d’ore tutta la zona davanti a Lignano. I sorvoli aerei erano stati successivamente sospesi a causa di un violento temporale che si era abbattuto in zona. Terminata la fase acuta di maltempo, le imbarcazioni e gli equipaggi della Guardia costiera hanno immediatamente ripreso a scandagliare tutta la riviera proseguendo nelle ricerche per tutta la notte. Dall’alba di stamani è tornato sul posto anche il velivolo dei vigili del fuoco decollato dall’aeroporto di Venezia. Ad assumere inizialmente la gestione delle attività di ricerca in mare è stata la Sala Operativa della Guardia Costiera di Monfalcone, con un battello e due moto d’acqua; poi la gestione delle operazioni di ricerca e soccorso sono passate sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Trieste che si è avvalsa anche dell’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco di Udine, e di una motovedetta partita da Trieste.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA