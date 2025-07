Riconoscimento Stato di Palestina, il sì del Comune Genova

agenzia

A maggioranza. Salis, Palestina sovrana accanto a Israele

GENOVA, 30 LUG – La maggioranza del consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione presentata da Avs per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il documento è passato con 21 voti a favore della maggioranza, 13 contrari dell’opposizione e un astenuto (Pellerano di Noi Moderati). E’ avvenuto ieri sera, poco prima delle 21. Lo riportano i quotidiani locali. La mozione riguardava il “riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano, conformemente alle risoluzione delle Nazioni Unite e al diritto internazionale” ed è stata votata dopo una maratona durata quattro ore. La sindaca Silvia Salis poco prima delle 21 ha preso la parola e ha spiegato le motivazioni della presa di coscienza del comune di Genova. “Voglio chiarire subito una cosa: in quest’aula, non stiamo parlando di geopolitica – ha detto -. Oggi parliamo di umanità. Sono troppi i mesi in cui ci vengono mostrate immagini, raccontate storie che non possiamo più accettare e non possiamo più permetterci il lusso del distacco, dell’ambiguità politica, o della retorica secondo cui “questi sono argomenti divisivi”. Perché questo tema, al contrario, non dovrebbe dividere. Genova non può decidere le sorti della Palestina, ma può affermare un principio. E credo che questa sia una mozione che non si pone “contro” nessuno, ma “per” qualcosa. Genova afferma, con tutta l’umanità di cui è capace, che vuole una Palestina libera e sovrana accanto a Israele. Non contro Israele: accanto. È una mozione “per”, non “contro”. Decidiamo di non restare in silenzio”.

