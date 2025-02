Rider travolto ad Alghero, autista drogato e senza patente

agenzia

E' ai domiciliari, il ragazzo ferito ricoverato in ospedale

ALGHERO, 14 FEB – Guidava sotto l’effetto della droga e non aveva la patente l’automobilista arrestato ieri notte ad Alghero dai carabinieri dopo aver travolto con una Bmw 120d un rider sullo scooter ed essere scappato senza prestare soccorso. Il giovane, rintracciato dai militari della Compagnia di Alghero, intervenuti in collaborazione con la Guardia di finanza, è stato fermato insieme con i tre amici che erano a bordo della macchina con lui, ed è stato arrestato con l’accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali gravi e gravissime. Su disposizione della Procura è sottoposto ai domiciliari, nell’attesa del giudizio per direttissima. Il rider, che nell’urto è stato scaraventato sulla facciata di un palazzo, schiantandosi su una finestra al piano terra, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Alghero. La sua vita non sarebbe in pericolo, ma le condizioni sono gravi. Lo scontro è avvenuto ieri notte poco dopo le 22 all’incrocio fra via Da Vinci e via Deledda: la Bmw non si è fermata allo stop e ha travolto lo scooter del rider. L’auto ha proseguito la corsa per qualche metro danneggiando diverse macchine parcheggiate. I quattro a bordo hanno abbandonato la Bmw e sono scappati a piedi senza prestare soccorso al rider ferito. Quando, poco dopo, sono stati intercettati dai carabinieri, l’autista ha ammesso le sue responsabilità. L’auto è risultata, inoltre, priva di assicurazione.

