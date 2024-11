Rientra in casa ferito e muore, autopsia conferma incidente

agenzia

Austoni, 52 anni, è morto dissanguato sul divano

MILANO, 21 NOV – L’autopsia eseguita sul corpo di Giovanbattista Austoni, morto dissanguato sul divano di casa sabato scorso, conferma l’ipotesi di un brutto incidente. L’uomo, secondo l’esame disposto dal pm di Milano Enrico Pavone ed eseguito questa mattina, si sarebbe procurato, cadendo, una piccola ferita alla tibia in corrispondenza di una vena varicosa dalla quale è uscito sangue a fiotti fino a portarlo al decesso. Anche la lieve lesione che presentava sulla fronte sarebbe compatibile con una caduta accidentale. Il 52enne, figlio del noto primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe Edoardo Austoni, era rientrato a casa in via Giovanni Ameglio intorno alle 22 dopo essere uscito a comprare una birra. Aveva fatto appena in tempo a chiedere alla compagna di chiamare aiuto per poi accasciarsi sul divano e morire in pochi istanti.

